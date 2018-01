Receita libera consulta ao 6º lote de restituição do IR A Receita Federal liberou nesta terça-feira a consulta ao sexto lote de restituições do Imposto de Renda. O dinheiro poderá ser sacado a partir do dia 16 e virá corrigido em 10,17%, referentes à taxa Selic de maio a outubro e de mais 1% de novembro. O contribuinte pode fazer a consulta via internet http://www.receita.fazenda.gov.br ou por telefone (0300-780300).