Receita libera consulta ao 6º lote do IR 2001 A Receita Federal liberou a consulta ao sexto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2001, ano-base 2000. As informações estão disponíveis no site do órgão na Internet e pelo telefone 0300-78-0300. O saque poderá ser feito a partir do próximo dia 16. O montante a se restituir terá correção de 9,56%, referentes à variação da taxa Selic de maio a outubro e de mais 1%, de novembro. Vale lembrar que esse valor não mais sofrerá qualquer acréscimo, independentemente da data em que a restituição for sacada. Na terça-feira, dia 13, a Receita começa a enviar os extratos aos contribuintes incluídos nesse lote. O contribuinte que não solicitou crédito em conta deverá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar grátis para o BB Responde, no número 0800-785678, e pedir a transferência da restituição para qualquer banco do qual seja correntista. Não há cobrança de taxas para essa transação. A restituição ficará disponível no banco por um ano. Depois desse prazo, o saque só poderá ser feito na unidade local da Receita. O contribuinte que não concordar com o valor da restituição poderá sacá-lo e reclamar a diferença posteriormente.