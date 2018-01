Receita libera consulta ao 7º lote do IR nesta sexta A Receita Federal vai liberar nesta sexta-feira para consulta a lista do sétimo e último lote regular do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 2006. Esse será o maior lote do ano, e vai pagar R$ 1,846 bilhão de restituição do IR a 1.911.983 de contribuintes. O dinheiro será liberado no próximo dia 15 de dezembro e estará corrigido em 9,06%, referente a variação da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 13,75% ao ano). Segundo o Supervisor Nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, foram processadas nesse último lote 2.203.363 declarações. Desse total, 137.591 declarações de contribuintes com imposto a pagar e outras 153.789 sem imposto a pagar ou restituir. Com o sétimo lote, a Receita vai devolver ao todo este ano R$ 7,486 bilhões de IRPF de 2006 para 7.862687 contribuintes.