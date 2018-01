Receita libera consulta ao lote de restituições do IR na 3ª A Receita Federal do Brasil deve liberar na próxima terça-feira, dia 8, a consulta ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), informou hoje o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir. Segundo ele, os técnicos ainda trabalham na conclusão do lote e não é possível saber, por enquanto, quantos contribuintes terão direito à restituição. A consulta poderá ser feita pela internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300-78-0300. O dinheiro poderá ser sacado a partir do dia 16 e será corrigido em 10,17%.