Receita libera consulta ao lote residual do IRPF de 2007

A Receita Federal do Brasil liberou a partir das 9 horas desta segunda-feira, 19, a consulta ao lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física 2007. Terão direito à restituição 11.285 contribuintes, que receberão um montante total de R$ 19.022.206,84.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone 146. O valor estará disponível para saque na rede bancária a partir do dia 26, e terá correção de 27,55%, correspondente à variação da taxa Selic.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento através do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.