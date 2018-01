Receita libera consulta ao penúltimo lote, amanhã A Receita Federal vai liberar amanhã a consulta ao 6º lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), o penúltimo deste ano. O contribuinte poderá acessar a página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para 0300-78-0300. Segundo a Receita, foram liberadas 852.060 declarações. Desse total, 734.309 têm direito à restituição, no valor total de R$ 700,9 milhões. Serão liberadas ainda 89.323 declarações para contribuintes com imposto a pagar, correspondendo a R$ 53,8 milhões e outras 28.428 sem saldo a pagar ou a restituir. O dinheiro estará disponível nos bancos dia 16 com uma correção de 10,17%, referentes a taxa Selic de maio a outubro e de mais 1% de novembro. O contribuinte que não solicitou crédito em conta poderá procurar o Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais localidades e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que seja correntista. A restituição ficará disponível no banco durante um ano.