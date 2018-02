Receita libera consulta ao primeiro lote da malha fina

A Receita Federal liberou nesta quarta-feira, 9, a consulta ao primeiro lote da malha fina do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), referente ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006. Para o contribuinte saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone (0300-7890300). O pagamento será feito no dia 15 de janeiro. Neste primeiro lote residual foram liberadas 395.389 declarações. Desse total, 133.919 têm imposto a pagar e outros 119.111 a receber. Já 142.359 contribuintes não têm imposto a pagar ou a restituir. A consulta ao extrato de processamento da declaração poderá ser feita na página da Receita. O contribuinte com direito à restituição que não solicitou crédito em conta poderá fazê-lo a partir do dia 15 de janeiro. Os valores estarão disponíveis no Banco do Brasil (BB). O contato pode ser feito pessoalmente em qualquer agência do banco ou pelo BB responde (4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais localidades) para agendar o crédito em conta corrente ou de poupança em seu nome, em qualquer banco.