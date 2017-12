Receita libera consulta ao primeiro lote de restituição do IR Já está disponível na Internet, no site da Receita Federal, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2003. O dinheiro vai estar disponível para saque a partir do dia 16, e virá corrigido em 2,97%. Foram liberadas 1.155.869 declarações com imposto a restituir, no valor de R$ 1.141.102.436,10. A consulta poderá ser feita na página da Receita na internet (www.receita.fazenda.gov.br) e pelo telefone 0300-78-0300. No site da Receita, ao clicar no link "restituição da pessoa física", o contribuinte terá que informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e o do recibo de entrega da declaração. O alto múmero de consultas, no entanto, tem dificultado o acesso à página da Receita Federal. A Receita diz ainda que o contribuinte poderá receber por e-mail a informação de que sua restituição será liberada.