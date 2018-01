Receita libera consulta ao primeiro lote do IR Já está disponível a partir desta quinta-feira a consulta ao primeiro lote de declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano base 2005. Segundo a Secretaria da Receita Federal, o contribuinte deve acessar o site da Receita munida dos números do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do recibo de entrega. Os contribuintes com mais de 60 anos terão prioridade no recebimento da restituição, como determina o Estatuto do Idoso. Quem enviou a declaração pela internet também terá preferência no recebimento das restituições, respeitando a data da entrega da declaração. Os que entregaram o documento em disquete, por sua vez, entram em segundo lugar na lista de prioridades. Já os contribuintes que apresentaram sua prestação de contas à Receita utilizando o antigo formulário de papel serão os últimos da lista. Havendo restituição, o dinheiro será liberado a partir do dia 16 deste mês. A correção será de 2,28% referente à taxa básica de juros (Selic, atualmente em 15,25% ao ano), dos quais 1,28% referentes a maio e o outro 1% a junho. Serão sete lotes ao total, com uma liberação mensal. A última está prevista para 15 de dezembro. Novidade Este ano, a Receita Federal conta com uma novidade: o contribuinte cuja declaração já tiver sido processada pela Receita pode conferir se caiu na malha fina - e os motivos para tanto - mesmo não fazendo parte do primeiro lote de restituição. Para isso, basta acessar os site da Receita, e, na barra de rolagem do canto superior esquerdo, abaixo do logo do órgão, escolher a opção "Extrato DIRPF". Na janela seguinte, o contribuinte deve informar o número de seu Cadastro da Pessoa Física (CPF) e o número do recibo de sua declaração.