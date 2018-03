Receita libera consulta ao primeiro lote do IR 2004 A Receita Federal liberou a consulta, pela internet, ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2004 ano base 2003. Neste lote foram processadas 13.186.173 declarações, das quais 1.287.250 de imposto a restituir, totalizando R$ 1,4 bilhão; 1.780.616 são contribuintes com imposto a pagar; e 10.108.307 são declarações sem saldo de imposto. Neste lote tiveram prioridade as restituições de idosos. O dinheiro das restituições será liberado a partir do dia 15 de junho. Segundo o coordenador nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, 95% dos idosos que declararam estão contemplados. "Só não estão neste lote aqueles idosos que tiveram problemas de malha fina ou alguns poucos que tiveram qualquer tipo de problema na declaração", disse Adir. Uma outra novidade no primeiro lote de restituição é que o número de declarações foi dez vezes maior ao que habitualmente vinha sendo processado nos primeiros lotes. "Estamos aprimorando a nossa capacidade de processar as declarações, além de contarmos com a evolução da informática", disse Adir. O site para consulta é www.receita.fazenda.gov.br. Se quiser obter o extrato da restituição, o contribuinte terá que informar, no ato da consulta, além do número do CPF, o número do recibo da declaração. As informações são da Agência Brasil.