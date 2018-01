Receita libera consulta ao segundo lote do IR A Receita Federal liberou nesta sexta-feira, a partir das 14 horas, a consulta ao segundo lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2005, ano-base 2004. As restituições serão pagas aos contribuintes na sexta-feira da semana que vem, dia 15. Quem quiser saber se seu nome foi incluído deve acessar o site da Receita na internet. A consulta também pode ser feita por telefone, pelo número 0300-780300. Nos dois casos, o contribuinte precisa ter em mãos o número de seu CPF. As restituições serão corrigidas em 4,09%, referentes à taxa Selic acumulada até junho, mais 1% de julho. Neste segundo lote, foram processadas 996.871 declarações, sendo 909.242 com direito à restituição. O Fisco vai desembolsar R$ 889,9 milhões. Outras 61.290 declarações tiveram saldo de imposto a pagar, totalizando R$ 84,4 milhões. Os contribuintes que não têm nem imposto a pagar nem a restituir chegaram a 26.339. A restituição será depositada na conta corrente indicada pelo contribuinte no momento em que ele entregou a declaração. Quem não pediu crédito em conta deverá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para 0800-785678 e solicitar a transferência dos recursos para qualquer banco em que seja correntista. O primeiro lote do IRPF 2005 foi pago em 15 de junho. Mais de 1,112 milhão de contribuintes foram incluído. A Receita pagou R$ 1,129 bilhão aos contribuintes. O dinheiro foi corrigido em 2,5%. Em cumprimento ao Estatuto do Idoso, parte das restituições liberadas no primeiro lote - 696.915 no total - foi paga a quem tem mais de 60 anos. Por causa de um erro nos informes de rendimento enviados pelo INSS aos segurados, muitos tiveram de enviar declarações retificadoras à Receita. Os segurados que não enviaram essa declaração retificadora até 15 de maio, porém, perderam a prioridade na restituição e poderão receber o dinheiro só nos lotes finais.