Receita libera consulta ao segundo lote residual do IR 2008

A Receita Federal do Brasil libera às 9 horas desta segunda-feira, 9, a consulta ao segundo lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física-2008, ano-calendário de 2007 através do site http://www.receita.fazenda.gov.br. Terão direito à restituição 19.139 contribuintes, que receberão um montante total de R$ 34.528.512,02. O dinheiro estará disponível para saque na rede bancária a partir de 16 de fevereiro e terá correção de 10,40%, calculada pela taxa de juros Selic. Caso não acuse o recebimento em sua conta corrente, o contribuinte poderá contactar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento BB 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta corrente ou de poupança em seu nome, em qualquer banco.