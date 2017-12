Receita libera consulta ao último lote de IR de 2003 A Receita Federal tornará disponível, entre hoje e amanhã, a consulta à listagem dos contribuintes incluídos no sétimo lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2003. Embora os técnicos estejam evitando o termo, a expectativa é que seja um megalote para animar o Natal dos contribuintes. O dinheiro deverá ser liberado a partir da próxima segunda-feira. Há perto de 2 milhões de contribuintes com a declaração já processada e que não foram incluídos nos lotes anteriores. Se estiverem todas preenchidas corretamente e a Receita mantiver sua tradição de pagar todas as restituições de declarações não retidas em malha no mesmo ano em que foram entregues, o lote de dezembro será quase o dobro do tamanho dos maiores já pagos neste ano. O tamanho do lote depende de quanto dinheiro a Secretaria do Tesouro Nacional repassar à Receita para fazer os pagamentos. Pagamento atrasado Embora a informação não seja admitida oficialmente, a liberação das restituições do IRPF está atrasada neste ano. Segundo técnicos, a demora foi motivada por um pedido das prefeituras, que se queixaram ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, que estavam recebendo repasses baixos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Como esse Fundo é formado por parte das receitas do IRPF e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), nos meses em que havia pagamentos grandes de restituição o repasse aos prefeitos também caía. Por isso, o governo optou por liberar menos restituições em meados do ano. Entre agosto e outubro, foram liberados perto de R$ 300 milhões a cada mês, contra mais de R$ 1 bilhão liberado em junho e novembro. O contribuinte que ficou sem receber sua restituição não teve, porém, prejuízo total. Enquanto o dinheiro não é liberado, o valor a restituir é corrigido pela taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. Neste ano já foram liberados perto de 4,2 milhões de declarações com IR a restituir, que representaram R$ 4 bilhões. No ano passado, no mesmo período, tinham sido pagos R$ 4,3 bilhões a 5,1 milhões de contribuintes.