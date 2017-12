Receita libera consulta de 5º lote residual hoje A Receita Federal vai liberar, a partir das 19 horas de hoje, consulta ao quinto lote residual de restituições de Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2000, ano Base 1999. As informações poderão ser obtidas no endereço eletrônico da Receita (veja link abaixo) ou pelo telefone 0300-78-0300. Nesse lote residual foram liberadas restituições de 17.896 contribuintes, no valor total de R$ 33,814 milhões. As restituições são corrigidas em 16,27%, correspondentes à variação da taxa Selic de maio de 2000 a abril de 2001 e de mais 1% referente ao mês de maio. O dinheiro estará disponível para saque a partir do dia 25. A Receita lembra que esse lote residual contém somente restituições referentes a declarações entregues no ano passado. A liberação do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda relativo a 2001, cujo prazo de entrega terminou no último dia 30 de abril, está prevista para 15 de junho.