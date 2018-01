Receita libera consulta de malha fina A Receita Federal liberou desde as 8 horas a consulta ao primeiro lote da malha fina de 2005 (ano-base 2004). Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita http://www.receita.fazenda.gov.br/ ou ligar para 0300-78-0300. Pela internet, os contribuintes podem obter informações sobre os motivos que levaram a declaração a ficar retida em malha. Basta acessar o link "IRPF - Consulta extrato simplificado das declarações entregues e restituição" e informar o número do CPF e o do recibo de entrega da declaração. Serão liberadas 146.078 declarações com imposto a restituir, no valor de R$ 200 milhões, além de outras 328.700 com saldo a pagar, correspondendo a R$ 521,8 milhões.