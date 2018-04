Receita libera consulta de primero lote residual do IR A partir das 12 horas de segunda-feira, a Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote residual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) 2001, ano-base 2000. De acordo com o site do órgão (www.receita.fazenda.gov.br), os próximos lotes estarão disponíveis para consulta na página à medida que forem liberados pela Secretaria da Receita. Para verificar se há dinheiro a receber, é preciso ter em mãos o número do CPF quando for consultar a página. No lote que será liberado depois de amanhã, foram processadas 1.498.776 declarações, das quais 18.744 têm imposto a restituir no valor de R$ 79.999.906,34. As restituições estarão disponíveis no dia seguinte e serão corrigidas por meio da Selic de maio a dezembro do ano passado (12,34%). O contribuinte que não solicitou crédito em conta corrente poderá retirá-lo a partir do dia 18 nas agências do Banco do Brasil. A restituição ficará disponível durante um ano.