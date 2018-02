Receita libera consulta de restituições do IR na terça A Receita Federal liberará na próxima terça-feira a consulta ao 3º lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2006, ano-base 2005. Os dados estarão disponíveis pela internet e pelo telefone 0300-78-0300. Neste lote foram liberadas 375.407 declarações, das quais 269.540 para contribuintes com imposto a restituir, no valor aproximado de R$ 290 milhões. Ainda, 56.102 contribuintes têm imposto a pagar, correspondendo a cerca de R$ 63 milhões. Cerca de 50 mil pessoas não terão imposto a receber ou a restituir. O saque poderá ser feito a partir do dia 15. A correção total será de 4,63%, referentes a taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 14,75% ao ano) acumulada de maio a julho, mais 1% de agosto.