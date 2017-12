Receita libera hoje consulta a lote residual de IR A Receita Federal vai liberar mais um lote residual de restituições do Imposto de Renda do ano passado. A partir das 15 horas, os contribuintes que ainda estão com suas declarações de renda (ano-base 2002) retidas em malha fina, poderão checar junto à Receita se o documento já foi liberado, e se terá dinheiro a receber ou imposto a pagar ao governo. A consulta poderá ser feita pela Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300-78-0300. Esse será o quarto lote residual de restituições do imposto de renda das pessoas físicas de 2003. Segundo dados levantados pela Receita Federal, foram processadas 102.970 declarações neste lote, das quais 48.505 de contribuintes que terão dinheiro a receber do governo. As restituições somarão R$ 71,682 milhões. O dinheiro estará disponível para saque nos bancos a partir do dia 15, já corrigido em 18,44%. Cerca de 26,9 mil contribuintes terão que pagar imposto ao Leão. Pelos cálculos, o governo deverá receber destas pessoas cerca de R$ 12,3 milhões.