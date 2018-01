Receita libera hoje consulta ao 2º lote residual do IR A Receita Federal libera hoje, às 15 horas, a consulta ao segundo lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2003, ano-base 2002. O contribuinte poderá saber se seu nome consta dessa lista pela internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou por telefone (0300-78-0300). Nesse lote foram processadas 225.442 declarações, das quais 127.535 com imposto a restituir, no valor de R$ 146.283.269,45. Outros 60.082 contribuintes terão imposto a pagar, no montante de R$ 28.752.812,26. Segundo a Receita, 37.825 pessoas não tiveram nem imposto a pagar nem a restituir. O dinheiro estará disponível para saque na próxima segunda feira, dia 16, e virá corrigido em15,98%. Esse porcentual se refere à Selic acumulada entre maio do ano passado a janeiro deste ano, mais 1% de fevereiro. A restituição ficará disponível no banco por umano. Após esse prazo, o saque só poderá ser feito por meio do preenchimento, na internet, do Pedido de Pagamento de Restituição. Vale notar que, após chegar ao banco, o valor não terá qualquer outro acréscimo ?mesmo nos casos emque o saque não for feito imediatamente. Os contribuintes que não solicitaram o crédito da restituição em conta devem procurar o Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para 0800-785678 e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que seja correntista. Não há cobrança de taxas por esse serviço. No primeiro lote residual do IRPF 2003, liberado pela Receita para saque em janeiro, foram incluídas 251.246 declarações com imposto a restituir, no valor de R$ 299,99 milhões. Outras 207.921 declarações foram de imposto a pagar, no valor de R$ 160,79 milhões. A Receita incluiu ainda naquele lote outras 2.442.818 declarações de contribuintes que não tiveram nem imposto a receber nem a pagar.