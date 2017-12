Receita libera hoje consulta ao último lote de restituição do IR A Receita Federal vai liberar, a partir das 19 horas, a consulta ao último lote de restituições do Imposto de Renda de 2004. Foram processadas neste lote 267.146 declarações, sendo que 178.442 com imposto a restituir, 58.126 com imposto a pagar e o restante com saldo zero junto ao Fisco. O pagamento das restituições deste lote custarão à Receita R$ 151,1 milhões. Os que ainda devem à Receita pagarão, juntos, um total de R$ 23,9 milhões. As consultas ao último lote de restituições de 2004 poderão ser feitas na Internet - www.receita.fazenda.gov.br - ou pelo telefone 0300-78-0300. As restituições serão corrigidas em 9,75%, porcentual referente à variação da Selic, a taxa básica de juros da economia, acumulada de maio a novembro e 1% de dezembro. O saque do dinheiro poderá ser feito pelos contribuintes a partir da próxima quarta-feira, dia 15, no banco indicado pela pessoa na declaração de renda. Quem não indicou uma conta corrente para depósito da restituição poderá sacar o dinheiro em uma agência do Banco do Brasil ou pedir a transferência dos recursos, gratuitamente, pelo telefone 0800-78-5678. De acordo com levantamento feito pelos técnicos da Receita, ficaram retidas em malha 495 mil declarações do Imposto de Renda deste ano. O primeiro lote residual de restituições, referente a este montante de declarações, deve ser liberado em janeiro de 2005, de acordo com previsão feita pelos técnicos do governo.