Receita libera hoje lote residual de restituições do IR A Secretaria da Receita Federal libera hoje nos bancos um lote residual de declarações do Imposto de Renda de 2001 (ano-base 2000) que estavam retidas na malha fina. Foram processadas 7.009 declarações com imposto a restituir, no valor de R$ 22,2 milhões, e 12.625 declarações com imposto a pagar, no valor total de R$ 18,1 milhões. As informações são da Agência Brasil.