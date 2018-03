Receita libera hoje lote residual do IR de 2007

De acordo com a Receita Federal, o valor estará disponível para saque na rede bancária a partir do dia 26 e terá correção de 27,55%, correspondente à variação da Selic (a taxa básica de juros da economia). Se o valor não for creditado na conta, o contribuinte poderá entrar em contato, pessoalmente, com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento, para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em qualquer banco. Os telefones são: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (para deficientes auditivos).