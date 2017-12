Receita libera lista de contribuintes do IR A lista com o CPF dos contribuintes incluídos no sexto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000, ano-base 1999, deverá ser liberada esta semana pela Receita Federal. Todos os beneficiados vão receber em casa uma notificação com aviso de liberação da restituição. Quem preferir poderá consultar a lista no site da Receita Federal (veja link abaixo) ou por meio do serviço telefônico (0300-780300, em território nacional). Ligações do exterior devem ser feitas para o número 55-78300-78300. O valor estará disponível nos bancos autorizados a partir do dia 16 e virá corrigido por 9,11%, referente à taxa Selic acumulada de maio a outubro mais 1% de novembro.