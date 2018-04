Receita libera lote residual do IR dia 15 Um total de 86.688 contribuintes receberão sua restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2001 no próximo dia 15, informou a Secretaria da Receita Federal. A partir do meio-dia de amanhã, é possível consultar a listagem dos declarantes incluídos neste quinto lote residual do IRPF 2001 no site da Receita (ver link) ou pelo ReceitaFone (0300-78-0300). Os valores das restituições, que somam R$ 123,9 milhões, virão corrigidos em 17,97%, correspondentes à variação da taxa Selic no período de maio de 2001 a abril deste ano, mais 1% referente ao mês de maio de 2002. A partir do dia 15, quando ficam disponíveis para saque, as restituições deixam de receber correção. Neste quinto lote, foram processadas 178.915 declarações que estavam retidas em malha.