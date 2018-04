Receita libera lote residual do IRPF A Receita Federal libera na segunda-feira, às 9 horas, a consulta ao 2.º lote residual do Imposto de Renda 2008 (www.receita.fazenda.gov.br). Serão 19.139 restituições, num total de R$ 34,528 milhões. O dinheiro estará disponível para saque a partir de 16 de fevereiro, com correção de 10,40%. Os valores estarão disponíveis no Banco do Brasil (BB). O contribuinte poderá contatar uma agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento BB 4004-0001.