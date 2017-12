Receita libera lotes de restituição do IR Está disponível hoje nos bancos autorizados pela Receita Federal a restituição do Imposto de Renda referente ao exercício de 1997 e de 2000. Os valores serão corrigidos pela taxa Selic acumulada até outubro mais 1% de novembro. A quantia permanecerá nos bancos para saque durante um ano. Após essa data, a restituição somente poderá ser resgatada nas unidades da Receita Federal. A lista de contribuintes inclusos no lote extra referente ao exercício 2000 já está disponível no site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br) e pelo telefone 0300-780300.