Receita libera lotes do IR A Receita Federal libera esta semana três lotes residuais de Imposto de Renda referentes a 1997 e 1999. O de 1996 está disponível desde ontem e o de 1998 será divulgado em setembro. Os contribuintes com imposto a restituir serão informados, por carta, sobre a quantia, o nome e a localização do banco para saque do dinheiro. Foram beneficiados, com imposto a restituir, 7.300 contribuintes. O valor total a ser pago é de R$ 41,261 milhões, que virá corrigido por 97,05%, correspondentes à taxa Selic acumulada de maio de 1996 a julho deste ano mais 1% de agosto. Na quinta-feira, o lote residual de 1999 beneficia 30.148 contribuintes, num valor total de R$ 30,5 milhões. A correção é de 23,63%, referentes à Selic acumulada de maio de 1999 a julho deste ano mais 1% de agosto. A Receita não divulgou a quantidade de restituições no lote de 1997, que virão corrigidas por 75,10%, correspondentes à Selic acumulada de maio de 1997 a julho deste ano mais 1% de agosto.