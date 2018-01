Receita libera lotes residuais nesta semana Mais um lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física está sendo liberado hoje pela Receita Federal. Poderão fazer o saque os contribuintes que tiveram a declaração do exercício de 1997 (ano-base 1996) retida na malha fina. O valor será corrigido por 90,26%. Na quarta-feira, será a vez do exercício 1999, ano-base 1998, com correção de 38,82%. Na sexta-feira, serão liberadas as restituições de 2000 (ano-base 1999) corrigidas por 20,38%. Os incluídos em um desses lotes deverão receber uma notificação em casa.