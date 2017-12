Receita libera mais dois lotes residuais Ao longo desta semana, a Receita Federal estará liberando dois lotes residuais de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Amanhã, será liberado o lote referente ao exercício de 1999 (ano-base 1998). Na quinta-feira, será a vez do lote referente ao exercício de 2000 (ano-base 1999). Todos os contribuintes incluídos nesses lotes serão avisados por carta da devolução. Nesses casos, não é possível fazer a consulta pela Internet. No comunicado da Receita deverão constar, além da quantia, o nome e a localização do banco para onde foi enviado o dinheiro. A quantia a ser restituída deverá estar com a devida correção monetária. Os porcentuais correspondem à variação da taxa básica de juros (Selic) acumulada até a data da chegada do lote ao banco. A correção será de 37,32% e 18,88%, respectivamente, para os exercícios de 1999 e 2000. Vale lembrar, porém, que, depois de liberado, o dinheiro não terá mais nenhuma correção e permanecerá nos bancos autorizados durante um ano para a retirada. Segundo a Receita, estarão sendo postas à disposição para saque 8.444 restituições referentes ao ano de 1999, no valor total de R$ 15,856 milhões, e 13.737 devoluções referentes ao ano de 2000 (R$ 29,999 milhões). A maior parte dessas restituições estava retida na malha fina da Receita Federal por conta do atraso na entrega da declaração do IR.