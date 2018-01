Receita libera mais três lotes de restituição A Receita Federal liberará mais três lotes residuais do Imposto de Renda (IR) que estavam retidos na malha fina referente às restituições dos anos de 1998, 1999 e 2000. O primeiro lote, referente às restituições de 1998 (ano base-1997) estará disponível para o saque no próximo dia 12 com porcentual de correção de 60,63%. O segundo lote, referente às restituições de 2000 (ano-base 1999), estará disponível no dia 16 com correção de 15,08%. No dia 25, será liberado o terceiro lote, referente às restituições de 1999 (ano-base 1998), com correção de 33,52%. Segundo o supervisor nacional do Imposto de Renda, Luís Carlos Rocha, os contribuintes que têm direito às as restituições de 2000 poderão consultar seu nome no site da Receita (veja link abaixo) a partir da próxima semana. Já, os contribuintes que receberão as restituições referente aos anos 1998 e 1999 serão notificados pela Receita.