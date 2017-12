Receita libera mais três lotes residuais A Receita Federal informou que mais três lotes residuais do Imposto de Renda serão liberados neste mês. No dia 20 estará disponível para o saque nos bancos um lote do exercício de 1998 (ano-base 1997); no dia 24, será liberado um lote do exercício de 1999 (ano-base 1998) e no dia 26, um lote do exercício de 2000 (ano-base 1999). Os porcentuais de correção correspondente à variação acumulada da taxa básica de juros da economia - Selic - até a data de vencimento, mês de abril deste ano, serão de 64,43%, 37,32% e 18,88%, respectivamente para os exercícios de 1998, 1999 e 2000. Veja mais informações sobre o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2001 (ano-base 2000) no link abaixo e também no site da Receita Federal na Internet.