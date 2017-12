Receita libera mais um lote do IR A partir de hoje, estará disponível nos bancos autorizados pela Receita Federal mais um lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 99, ano-base 98. O valor virá corrigido por 25,04% referente à taxa Selic acumulada de maio de 1999 a agosto de 2000 mais 1% de setembro. Serão liberadas cerca de 13.021 declarações com direito a restituição, totalizando R$ 17,1 milhões. Amanhã, a Receita deverá liberar o lote residual de IR referente ao exercício de 98, ano-base 97, com 5.039 declarações. O valor será corrigido por 52,15% correspondente à taxa Selic acumulada desde maio de 1998. Já na segunda-feira, serão liberadas as restituições do exercício de 1997. A quantia será corrigida por 76,51% referente à taxa Selic acumulada desde de maio de 1997. No total, são 1.092 declarações, que somam R$ 4,9 milhões.