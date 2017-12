Receita libera mais um lote extra de restituição A Receita Federal deve liberar, na primeira quinzena de janeiro, um lote extra de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2003. Segundo o supervisor nacional do Programa de Imposto de Renda (PIR) da Receita Federal, Joaquim Adir, ainda não há cronograma fechado, mas a expectativa é que o próximo lote extra seja pago no dia 15 de janeiro. "Ainda estamos analisando as declarações para fechar o lote", informou hoje o supervisor. Um definição mais clara do cronograma, disse ele, deverá ser divulgada na próxima quarta-feira. A Receita está analisando aproximadamente 530 mil declarações de contribuintes que ficaram na malha fina do IRPF de 2003. Esses contribuintes estão sendo chamados pela Receita para dar explicações sobre os dados da declaração. O primeiro lote extra do IRPF de 2003 foi liberado no dia 23 de dezembro. Lote residual A Receita Federal liberou hoje o pagamento das restituições do décimo lote residual do IRPF de 2002. Foram incluídas nesse lote residual 35,6 mil declarações com imposto a restituir, no valor de R$ 90 milhões. Outras 31,6 mil declarações são de imposto a pagar, que correspondem a R$ 33 milhões. O valor da restituição está corrigido em 32,82%, referente à variação da Selic de maio de 2002 até novembro de 2003 e mais 1% de dezembro. O dinheiro não mais sofrerá qualquer acréscimo, independentemente da data em que o contribuinte receba a sua restituição. A consulta ao lote pode ser feita via Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou por telefone (0300-78-0300).