Receita libera na quarta consulta ao 5º lote do IR A Receita federal libera na quarta-feira, a partir das 9 horas, a consulta ao quinto lote do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano calendário 2009. No mesmo dia, a Receita estará liberando a consulta a um lote residual de 2008. O dinheiro, para quem tiver direito à restituição, estará nos bancos no dia 15 de outubro. Segundo a Receita, 1,184 milhão de contribuintes receberão restituição de IR, no valor total de R$ 1,150 bilhão.