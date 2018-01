Receita libera na segunda consulta ao 3º lote residual A Receita Federal anunciou ontem que vai liberar nesta segunda-feira a consulta ao terceiro lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física 2003, ano-base 2002. Nesse lote foram processadas 102.198 declarações, das quais 30.899 a contribuintes com imposto a restituir, no valor de R$ 40.452.971,61. O dinheiro da restituição estará disponível para saque no dia 15 e terá correção de 17,06%, referentes a Selic acumulada entre maio do ano passado a fevereiro deste ano e mais 1% referente de março. Quanto às declarações do Imposto de Renda deste ano, de segunda à quinta-feira, a Receita Federal recebeu 450 mil declarações. Esse volume corresponde a um aumento de 143% em relação ao entregue em igual período do ano passado, quando 185 mil pessoas tinham ajustado as contas. O prazo de entrega começou no dia 1º de março e vai até 30 de abril. Em nota distribuída pela Receita, o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, considera "muito bom" o volume de entrega da declaração até o momento, mas espera que esse ritmo seja mantido nos próximos dias. "Os contribuintes devem procurar enviar a declaração o quanto antes, evitando riscos de perder o prazo", avisou. A expectativa do supervisor é de que a Receita receba no prazo entre 17,5 milhões e 18 milhões de declarações. O documento pode ser feito pela internet (www.receita.fazenda.gov.br), pelo telefone 0300-78-0300, em disquete ou no formulário de papel. Estão obrigados a prestar contas os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 12.696 em 2003.