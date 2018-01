Receita libera na segunda consulta ao 3º lote residual de 2003 A Receita Federal libera nesta segunda-feira a consulta ao terceiro lote residual do Imposto de Renda de Pessoa Física 2003, ano-base 2002. O dinheiro da restituição estará disponível para saque no dia 15, com correção de 17,06%, referentes à taxa Selic acumulada entre maio do ano passado e fevereiro deste ano, além de 1% referente ao mês de março. Foram processadas 102.198 declarações, das quais 30.899 a contribuintes com impostos a restituir, no total de R$ 40.452.971,61.