Receita libera na sexta-feira 5º lote de restituições do IR A Receita Federal liberará, na sexta-feira, dia 15, o quinto lote de restituições do Imposto de Renda das pessoas físicas 2004 (ano-base 2003). A consulta ao lote já está disponível na Internet, no site www.receita.fazenda.gov.br, desde a semana passada . O dinheiro virá corrigido em 7,29%. No lote serão liberadas 2.086.018 declarações, das quais 1.694.673 com direito à restituição - o maior da história. O total de recursos chega a cerca de R$ 1,270 bilhão. Foram processadas ainda 106.100 declarações com imposto a pagar, no montante de aproximadamente R$ 80,5 milhões, além de outras 285.245 que não tiveram nem imposto a pagar nem a restituir. A Receita informa ainda que estão previstos mais dois lotes regulares até o final do ano.