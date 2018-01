Receita libera na sexta último lote de restituições Os 1.911.983 contribuintes citados no último lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2006, ano-base 2005, poderão sacar o dinheiro a partir desta sexta-feira, 15. Ao todo, serão pagos aproximadamente R$ 1,8 bilhão. O dinheiro estará disponível no banco informado pelo contribuinte na declaração do Imposto de Renda. Quem não informou o número da conta deve ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar para 4004-0001 nas capitais ou 0800-729-0001 nas demais cidades e pedir a transferência do valor a qualquer banco. Para saber se o seu nome está incluído no último lote de restituições, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o telefone 0300-789-0300. Segundo a Receita, 746.035 declarações foram retidas na malha fina. A previsão é de que o primeiro lote residual seja liberado em janeiro.