Receita libera nesta quarta consulta ao 5º lote de restituições A Receita Federal libera nesta quarta-feira, a partir das 18 horas, a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda 2003. Foram processadas 1,5 milhão de declarações neste lote, sendo que 299.886 com imposto a restituir, no total de cerca de R$ 300 milhões. Outras 87.392 contribuintes terão imposto a pagar aos cofres públicos, num valor de R$ 72,5 milhões. Aqueles com restituição a receber poderão fazer os saques a partir do dia 15. O dinheiro terá correção de 10,36%, referentes à Selic ? taxa básica de juros da economia - acumulada de maio a setembro e 1% de outubro. A consulta ao quinto lote de restituição poderá ser feita pela Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300-78-0300.