Receita libera nesta quarta consulta ao 6º lote do IR A Receita Federal vai liberar nesta quarta-feira, às 8h, a consulta ao 6º lote do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2006 (ano-base 2005). Nesse penúltimo lote regular do IRPF deste ano, o governo vai pagar R$ 949,999 milhões de restituição a 1.095.539 de contribuintes. O dinheiro estará disponível para saque no próximo dia 16, com correção de em 8,04% (7,04% referentes à taxa básica de juros, a Selic, acumulada entre maio e outubro e 1% de novembro). O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, assegurou que os 105 mil contribuintes com imposto a receber, que ficaram de fora do 5º lote por problemas no processamento das restituições, estão incluídos agora na lista do 6º lote. No mês passado, uma falha no sistema do Serpro, empresa estatal responsável pelo processamento das declarações do IRPF, deixou 105 mil contribuintes fora do 5º lote de restituição depois de seus nomes terem sido incluídos na lista.