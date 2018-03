Receita libera nesta quarta-feira consulta ao 5º lote do IR-09

A Receita federal libera na quarta-feira, 7, a partir das 9 horas, a consulta ao 5º lote do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano calendário 2009. No mesmo dia, a Receita estará liberando a consulta a um lote residual de 2008. O dinheiro, para quem tiver direito à restituição, estará nos bancos no dia 15 de outubro. Segundo a Receita, 1,184 milhão de contribuintes receberão restituição de IR, no valor total de R$ 1,150 bilhão. Deste total, apenas 10,610 são do lote residual de 2008.

A Receita pagará 4,70% de correção para o lote de 2009. O porcentual corresponde à taxa Selic de maio a outubro deste ano. Do total de contribuintes, 11.788 são maiores de 60 anos, que têm preferência no recebimento das restituições, como prevê o Estatuto do Idoso. Já para o lote residual de 2008, as restituições terão correção de 16,77% (Selic de maio de 2008 a outubro de 2009).

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para saber se está no lote deste mês, o contribuinte poderá acessar a página da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para o Receitafone 146, informando o número do CPF. A restituição ficará disponível no banco por um ano.