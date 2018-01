Receita libera programa para declaração de IR A Receita Federal anunciou que o programa para preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2004 pela Internet estará disponível para ser "baixado" a partir desta sexta-feira (no site oficial www.receita.fazenda.gov.br). O plano inicial era fornecer o programa somente a partir de 1º de março. "Mas a Receita decidiu antecipar sua operação por causa do feriado do carnaval, quando muitos contribuintes aproveitam os quatro dias de folga para preparar a declaração", informa nota da Receita. Devido à pressa, só o programa na versão Windows poderá ser copiado. A Receita promete as versões Linux e Macintosh para os próximos dias. O contribuinte poderá preencher sua declaração no carnaval, mas o envio terá de ser adiado para o dia 1º de março, quando ficará pronta a versão atualizada do Receitanet, o programa de envio e recebimento das declarações. "Quem tentar utilizar as versões antigas do Receitanet não conseguirá concluir o processo de envio", avisou o supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. A principal novidade este ano é a obrigatoriedade de informar, na declaração, o CPF ou CNPJ dos serviços de saúde abatidos do IR. O próprio programa vai avisar que a falta de tal informação deixará a declaração sujeita a retenção na malha fina. Neste ano, a Receita também recomenda que se informe o número do CPF dos dependentes (quando houver). Dessa forma, esse dependente ficará dispensado de preencher a Declaração de Isento. A Receita também restringiu o uso das declarações em formulário de papel. Contribuintes com renda tributável a partir de R$ 100 mil terão de apresentar a declaração em disquete ou via Internet. O mesmo vale para quem teve rendimentos não tributáveis acima de R$ 100 mil no ano passado. O prazo para entrega da declaração termina no dia 30 de abril.