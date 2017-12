Receita libera quarto lote de restituições de IR A Receita Federal vai liberar a partir de amanhã, ao meio-dia, a consulta ao quarto lote residual de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2002, referente ao ano-base 2001. No lote serão liberadas 116 mil declarações: 60,7 mil com imposto a restituir, no valor total de R$ 99,0 milhões, e 37,1 mil com imposto a pagar, ou R$ 24,98 milhões. Outras 18,2 mil declarações não resultaram em nenhum saldo. As restituições estarão disponíveis para saque no dia 15 e serão corrigidas em 18,61%, o correspondente à variação da taxa Selic desde maio de 2002. A Receita informa que o dinheiro não terá correções adicionais depois de liberado para saque e a postagem dos extratos será feita na sexta-feira. Para saber se está na lista, o contribuinte pode consultar o site da Receita (www.receita.fazenda.gov.br) ou ligar para 0300-78-0300. Quem não solicitou o crédito em conta corrente deve procurar o Banco do Brasil ou ligar para 0800-78-5678 e pedir a transferência do dinheiro para um banco do qual seja correntista. A restituição fica no banco durante um ano e depois só poderá ser retirada na própria Receita. Quem quiser contestar o valor recebido pode sacar a restituição e depois reclamar a eventual diferença, informou a Receita Federal.