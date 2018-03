Receita libera quinto lote residual de restituição do IR de 2002 A Receita Federal liberou o quinto lote residual de restituições do Imposto de Renda de 2002 (ano-base 2001). Foram processadas neste lote 77.963 declarações, sendo 45.456 com imposto a restituir e 20.988 com imposto a pagar. As restituições somam R$ 85,253 milhões. Os contribuintes que estiverem contemplados neste lote poderão sacar o dinheiro a partir do dia 15. O valor da restituição virá corrigido em 20,48%, referentes à Selic acumulada entre maio de 2002 e abril de 2003, e 1% de maio. A Receita receberá R$ 8,898 milhões dos contribuintes com imposto a pagar. A consulta do quinto lote residual pode ser feita no endereço eletrônico da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo receitafone - 0300-78-0300.