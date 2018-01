Receita libera quinto lote residual do imposto de renda de 2003 A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quinto lote residual de restituições do Imposto de Renda de 2003 ano-base 2002. Foram processados 85.149 declarações. Desse total, 30.931 contribuintes terão dinheiro a receber. As restituições somam R$ 60,480 milhões e estarão disponíveis a partir do dia 17, corrigidas em 19,62%. Outros 32.059 contribuintes terão que pagar um total de R$ 17,367 milhões. As consultas ao quinto lote residual podem ser feitas no endereço www.receita.fazenda.gov.br ? ou pelo telefone 0300-78-0300.