Receita libera segunda-feira consulta ao 1º lote do IR A Receita Federal vai liberar na segunda-feira a lista com os nomes dos contribuintes que estão no primeiro lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2003. A consulta poderá ser feita a partir do meio-dia no site da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br) ou pelo telefone 0300-78-0300. Nesse primeiro lote, serão liberadas 1.155.869 declarações com a imposto a restituir, no valor de R$ 1,141 bilhão. A Receita não enviará mais pelo Correio os extratos com o aviso do processamento da declaração, com o valor da restituição. A partir desse ano, a Receita enviará apenas para o e-mail do contribuinte uma mensagem informando que a restituição está liberada. O contribuinte só poderá consultar o extrato, com o valor corrigido da restituição, a partir do dia 16 de junho, no site da Receita na Internet. Para ter acesso a informação, o contribuinte terá que informar o número do CPF e o do recibo de entrega da declaração. O dinheiro da restituição estará disponível para saque no próximo dia 16. O valor do imposto a restituir será corrigido em 2,97%, referente à variação da taxa Selic até maio e de 1% de junho. Esse valor não terá outra correção adicional depois de estar no banco. O contribuinte que não informou o número da conta corrente para o crédito da restituição poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para o número 0800-785678, a partir do dia 16, e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que seja correntista. A restituição vai ficar no banco por um ano. Depois desse prazo, o contribuinte deverá solicitar o saque nas unidades da Receita.