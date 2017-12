Receita libera sexto lote residual na próxima semana A Receita Federal libera, na próxima semana, as restituições referentes ao sexto lote residual do Imposto de Renda 2002 (ano-base 2001). O pagamento aos 35.241 contribuintes que caíram na malha fina e constam deste lote será efetuado na quarta-feira, dia 23. O total das restituições é de R$ 76,4 milhões. A correção sobre o valor das restituições é de 24,31%, o que corresponde à variação da Selic (taxa básica de juros da economia) de abril de 2002 a junho deste ano mais 1% referente ao mês atual. Os recursos serão depositados na conta corrente indicada pelo contribuinte na declaração. Quem não fez esta opção deve procurar qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para o 0800-785678 e solicitar a transferência para qualquer banco onde tenha conta. Tanto a ligação quanto a transferência são gratuitos. Neste lote constam também 59.454 contribuintes com imposto a pagar no total de R$ 70,5 milhões e mais 32.296 contribuintes isentos. As consultas às informações sobre o sexto lote residual devem ser feitas no site da Receita Federal (veja link abaixo).