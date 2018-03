Receita libera três lotes residuais de restituição A Receita Federal vai liberar para saque nesta semana três lotes residuais de restituição do Imposto de Renda que estavam retidos pela malha fina. São restituições correspondentes às declarações de 2003 (ano-base 2002), de 2002 (ano-base 2001) e de 2001 (ano-base 2000). O lote de restituições referentes às declarações entregues em 2003 está liberado para resgate a partir de hoje. O dinheiro vem com correção de 20,85%. Nesse lote foram processadas 70.438 declarações, das quais 26.453 para contribuintes com imposto a restituir, no valor total de R$ 48,5 milhões. Outras 27.118 pessoas tiveram imposto a pagar, no montante de R$ 19,8 milhões. A Receita apurou ainda que 16.867 declarações apresentaram saldo zero de imposto. Na quarta-feira, serão liberadas para retirada as restituições relativas às declarações entregues em 2002. O valor será restituído com correção de 40,33%. Nesse lote foram processadas 23.009 declarações: 6.418 são de contribuintes com direito à restituição, no valor total de R$ 18,8 milhões; 11.546 de pessoas que tiveram imposto a pagar, no total de R$ 14,6 milhões; e 5.046 de quem não teve imposto a pagar nem a restituir. Na sexta-feira, a Receita Federal libera para saque as restituições correspondentes às declarações de 2001, que virão com correção de 56,30%. Esse lote teve 13.930 documentos processados: 3.503 são de declarantes com direito à restituição, no total de R$ 8,5 milhões; 8.154 de contribuintes que tiveram imposto a pagar, no volume de R$ 11,2 milhões; e 2.273 isentos. Consultas A Receita já liberou para consulta na Internet (www.receita.fazenda.gov.br ) e no Receitafone (0300-780300) a lista de contribuintes que vão receber as restituições dos lotes de 2002 e de 2003. Para as declarações de 2001, os contribuintes receberão a notificação pelo correio.