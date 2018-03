Receita limita abatimento de despesas em paraíso fiscal A Receita Federal também está fechando brecha na legislação, por meio da Medida Provisória 472 publicada hoje no Diário Oficial da União, para impedir que despesas pagas por pessoas jurídicas em paraísos fiscais sejam abatidas do Imposto de Renda. De acordo com o artigo 26 da MP, as empresas que declaram o imposto de renda com base no lucro real não poderão deduzir do valor devido as importâncias pagas em paraísos fiscais sem comprovação de quem foi o beneficiário no exterior e a capacidade operacional da empresa ou pessoa física que recebeu o dinheiro.