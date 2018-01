Receita limita benefícios para fundos de pensão A Receita Federal limitou o acesso dos fundos de pensão aos benefícios estabelecidos para o pagamento de débitos em atraso, sem a cobrança de multa e juros. De acordo com instrução normativa publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, somente as entidades que optaram pelo regime de tributação especial, criado pela Receita em 2001, poderão fazer o pagamento dos débitos atrasados sem a cobrança de multa e juros. O pagamento deve ser feito até o próximo dia 31. Para as entidades de previdência complementar que não ingressaram no regime de tributação especial, os benefícios serão menores. Segundo o secretário-adjunto da Receita, Carlos Alberto Barreto, as entidades fora do regime especial poderão pagar os tributos em atraso com 50% de desconto no valor da multa. Além disso, esses fundos de pensão ficarão dispensados da cobrança de juros até janeiro de 1999; ou seja, dessa data em diante, a Receita cobrará normalmente os juros pelo atraso. As entidades não optantes do regime especial de tributação têm também até o dia 31 de janeiro para fazer esse acerto, em uma única parcela. A Receita Federal também estabeleceu uma regra para os contribuintes que estejam questionando administrativamente qualquer valor de tributo cobrado pelo Fisco. Caso haja alguma divergência sobre o valor cobrado pelo governo, o contribuinte poderá impugnar o pagamento da parcela que considera não ser devida. Para isso, será necessário um depósito equivalente a esse valor questionado, que poderá ser devolvido ao contribuinte em situações onde seja comprovada a cobrança indevida. Essa regra, segundo Barreto, vale para todos os contribuintes, inclusive os fundos de pensão. A impugnação de qualquer pagamento de tributo deverá ser feita até o dia 31 de janeiro. No ato do pedido de impugnação, o contribuinte terá que comprovar que fez o depósito no valor equivalente à parcela que considera ter sido cobrada indevidamente pela Receita Federal.